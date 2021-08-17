نورلاند: على القادة الليبيين تلبية تطلعات الشعب الليبي بانتخابات حرة ونزيهة

أكد مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده لحق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة خالية من الضغوط الخارجية.

ودعا نورلاند، في بيان للخارجية الأميركية، بشأن الزيارات التي أجراها إلى مصر وتركيا والمغرب خلال الفترة من 10 إلى 16 أغسطس الجاري المسؤولون في ليبيا إلى استخدام نفوذهم في هذه المرحلة الحرجة من أجل القيام بما هو الأفضل لكافة الليبيين.

وشدد السفير الأمريكي، على ضرورة قيام القادة الليبيين بتقديم التسويات اللازمة لتلبية تطلعات الشعب الليبي بانتخابات حرة ونزيهة، والتي تمثل خطوة أساسية باتجاه تحقيق الاستقرار والوحدة والديمقراطية في ليبيا، مؤكدًا ضرورة وضع الأساس الدستوري، والإطار القانوني المطلوب لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021م.

وجدد نورلاند، التأكيد على أن الاستقرار والتقدم المستمر على المسارين السياسي والأمني سيؤديان إلى زيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية والازدهار لليبيين.

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