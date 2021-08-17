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الفارسي: تجربة أفغانستان ماثلة أمام الليبيين ولا حل سوى الانتخابات

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، أن تجربة أفغانستان ماثلة أمام الليبيين، مشددة على أن الحل عبر انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة بشكل متزامن في 24 ديسمبر المقبل.

الفارسي، وفي منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت: “نصيحة؛ لكل الحالمين والواهمين والمحللين ومتخذي القرار المتخاذلين؛ مازالت فرصة الحل في أيدينا كليبيين”.

وأضافت: “الحل عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة 24 ديسمبر 2021 وبمشاركة واعية بحجم المخاطر التي تنتظرنا”.

وتابعت: “تجربة أفغانستان وأخواتها ماثلة أمامنا، ولا حقيقة غير الرضوخ لشاعلي النيران لإطفائها، وصانعي البدايات لإنهائها، والشدّة في الله”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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