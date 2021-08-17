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الدبيبة يلتقي رئيس صندوق إعمار بنغازي ودرنة

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة بمكتبه مع مدير صندوق إعمار بنغازي ودرنة علي عبدالحفيظ ابحيري، وذلك بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي.

وعرض مدير الصندوق خطة العمل التي سيعمل وفقها وكذلك المخصصات المالية اللازمة للعمل، والتي اعتمدها الرئيس، وأذن له بمباشرة العمل مشددًا على ضرورة سرعة الإنجاز، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة.

يذكر أن مجلس الوزراء قد أنشأ بقراره رقم 45 لسنة 2021 هذا الصندوق، وخصص له مبلغ مليار ونصف دينار ليبي، لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينتي بنغازي ودرنة، بما يحقق الأهداف التنموية ويعالج الأضرار بالمباني والبنى التحتية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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