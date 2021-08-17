بعثة الأمم المتحدة: إعاقة البنى التحتية مثل النهر الصناعي انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قطع إمدادات مياه النهر الصناعي من قبل ما وصفتهم بـ”جماعات مسلحة”.

وناشدت البعثة الأممية، في بيان لها، جميع الجهات الفاعلة بتغليب المصلحة العليا للبلاد لضمان الاستئناف الفوري لإمدادات المياه واحترام بناها التحتية وحمايتها، مُعتبرة هذه الأفعال من أشكال العقاب الجماعي للمواطنين ويتعين مقاضاة جميع مرتكبيها بأقصى عقوبة يسمح بها القانون.

وقالت إن “إعاقة البنى التحتية مثل النهر الصناعي تعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وهو أمر ينبغي إدانته خاصة عندما يتم استخدامه للابتزاز بغية الحصول على مكاسب سياسية”.

وكررت بعثة الأمم المتحدة، التأكيد على أنه لا ينبغي تسييس الوصول إلى إمدادات المياه، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى ضمان استئناف إمدادات المياه على الفور واحترام البنية التحتية للمياه وحمايتها.

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