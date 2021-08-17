السائح: نهاية اليوم إغلاق سجل الناخبين بالداخل وغدا وفتحه بالخارج

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا الانتخابات عماد السائح الانتهاء من تحديث سجل الناخبين بالداخل حيث سيتم نهاية اليوم الثلاثاء عند الساعة 12 ليلا غلق سجل الناخبين في الداخل.

وأكد السائح خلال مؤتمر صحفي أنه يبدأ يوم غد الاربعاء فتح منظومة تسجيل الناخبين في الخارج عند الساعة السادسة مساء ومن المقرر أن تستمر لمدة 30 يوما.

وبين السائح أنه سيتم في منتصف شهر سبتمبر القادم تسليم المسجلين بطاقات الناخبين فيما لا تطلب البطاقات الانتخابية من الجاليات الليبية المسجلة بالخارج مؤكدا أن عملية التسجيل بالخارج مربوطة بقاعدتي بيانات مصلحة الأحوال المدنية والمفوضية

وأشار السائح أنه بمجرد استلام القوانين الانتخابية سيتم استلام طلبات الترشح للناخبين لتنفيذ الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021 مبينا أنه سيتم إعادة النظر في مراحل العمل والجداول الزمنية باعتبار أن المفوضية لم تستلم القوانين بعد.