غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل بحلول منتصف الليل

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل الساعة 11:59 مساء اليوم الثلاثاء، وفتح منظومة تسجيل الناخبين في الخارج غدا الأربعاء.

وأشارت المفوضية إلى أن عدد المسجلين الجدد وصل إلى نحو نصف مليون ناخب، حسب ما جاء في مؤتمر صحفي حول مستجدات العملية الانتخابية.

ولفتت المفوضية إلى أن آخر رقم لعدد الناخبين في الخارج، المسجل في العام 2018، هو 4490 ناخبا، مشيرة إلى أن رابط التسجيل للمواطنين في الخارج، موضح فيه الشروط وكيفية التسجيل.

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