الاقتصاد تتابع تنفيذ قرار منع استعمال «برومات البوتاسيوم» في صناعة الخبز

عقدت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد ومنع استخدام مادة برومات البوتاسيوم اجتماعها الأول بمقر الوزارة لوضع ألية عملها في تنفيذ مهامها وإنجاز أعمالها وفق قرار تكليفها.

وقال بيان صادر عن وزارة الاقتصاد: “ناقشت اللجنة سُبل تنفيذ مهامها بمتابعة منع استعمال مادة برومات البوتاسيوم في صناعة رغيف الخبز والعمل على سحب عينات من الدقيق المصنع محلياً والمورد وتحليلها للتأكد من عدم وجود مادة برومات البوتاسيوم بها او أي مادة ضارة بالصحة العامة والبدء في تشكيل لجان فرعية تتولى تنفيذ المهام بالمنطقة الشرقية والجنوبية وإجراء مسح شامل لكل أنواع المحسنات المستخدمة والموجودة بالسوق الليبي لصناعة الخبز واجراء التحاليل اللازمة عليها”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

