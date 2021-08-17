هذا ما قاله السائح بشأن إمكانية اعتماد التصويت الإلكتروني

استبعد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح اتاحة التصويت الألكتروني في الانتخابات المقررة نهاية العام.

وقال السائح خلال مؤتمر صحفي إن التصويت الألكتروني له محاذير ومتطلبات عدة حيث أنه غير قابل للمراقبة كما يجب أن تتضمن التشريعات الانتخابية هذا الأمر.

وأشار السائح إلى وجود 2000 مركز انتخابي في ليبيا وتساءل هل البنية التحتية من شبكة المعلومات والاتصالات في جميع هذه المراكز تسمح بذلك.

وأضاف السائح ربما يتم استخدام التصويت الإلكتروني في المستقبل عندما تكون البنية التحتية مناسبة للخوض في هذه المواضيع الحساسة.

وحول توفر الميزانية المناسبة للمفاوضية أكد السائح أن الوضع المالي مريح جدا بعد تسييل 43 مليون دينار جديدة إضافة إلى 50 مليون كانت حكومة الوفاق خصصتها للمفوضية.

وشدد السائح على أن المفوضية على استعداد تام للالتزام بالاستحقاقات الانتخابية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر.

وبين السائح أن عملية الانتخابية مرنة وتستطيع المفوضية التمديد والتقليص في المراحل الزمنية المتاحة لها فمثلا يمكن تقليص مدة الدعاية الانتخابية من 21 يوما إلى 15 يوما أو عشرة أيام كما أن القوانين الانتخابية لها دور في تحديد الفترة الزمنية اللازمة لإجراء الانتخابات فلو احتوت القوانين على تعقيدات فإنها تحتاج فترة أطول