الزرقاء: أي مساس بقضية ترسيم الحدود يؤدي لتضرر الأمن القومي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب حسن الزرقاء إن فتح الحديث حول قضية ترسيم الحدود يحتاج إلى حكومة تتمتع بدعم شعبي وبرلماني واسع، وهو أمر غير متحقق حاليًا للحكومة الحالية، التي ما زال البرلمان يرفض إقرار ميزانيتها، في ظل ما أراه تراجعًا في شعبيتها وفقدها الكثير من الزخم الشعبي لعدم حل الكثير من الأزمات مثل الكهرباء.

الزرقاء وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء أضاف متسائلًا: “الجميع يعرف أن مناقشات ترسيم الحدود بشكل عام في أي دولة قد يستغرق سنوات، فلماذا إذن يتم إثارة هذا الملف من قريب أو بعيد والحكومة الراهنة ستنتهي فترة عملها بحلول موعد الانتخابات في 24ديسمبر المقبل؟”.

وتابع الزرقاء حديثه: “أساسًا الحكومة الحالية ليس لها سيطرة على منطقة شرق البلاد أو جنوبها، فكيف سيناقش ترسيم الحدود هناك؟”.

واستكمل: “مساحة السيطرة الظاهرية لحكومة عبد الحميد الدبيبة، تنحصر في المنطقة الغربية، كون أن التشكيلات العسكرية هي المسيطر الحقيقي هناك”.

وأضاف: “طبقًا لتفاصيل الاجتماع الذي أشارت إليه وزارة الداخلية، فقد جرت مناقشة إعادة تشكيل اللجنة لجميع الجهات ذات العلاقة مع الإشارة لتأكيد مازن على أن الأمر يعتبر من خصوصية الأمن القومي الليبي والتي تعد الداخلية الليبية خط الدفاع الثاني له”.

وحذر الزرقاء من أن أي مساس بهذه القضية راهنًا قد يؤدي لتضرر الأمن القومي، موضحًا بالقول: “نحتاج دعم الجميع لإنجاح العملية السياسية وإجراء الانتخابات في موعدها، وليس إلى إثارة القلق والتوتر حول قضايا ترسيم الحدود البرية والبحرية”.

وتساءل الزرقاء: “لماذا نعطي البعض ذريعة ليزيد من تدخله في شؤون بلادنا بدافع التخوف أو الحفاظ على مصالحه؟ ولماذا لا ننتظر حتى يكون لدينا برلمان ورئيس منتخب؟”.

ورأى الزرقاء أن الهدف من إثارة هذه القضية حاليًا هو إلهاء الشارع الليبي بأي قضية لتقليل حدة انزعاجه إذا ما تم تأجيل موعد الانتخابات وهو ما يعني تمديد عمر هذه الحكومة.

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