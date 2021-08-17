العباني: رئيس الدولة منصب سيادي والتقدم لشغله ليس عيبًا ومن يشغله ليس مجرمًا

‎ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن رئيس الدولة منصب سيادي، وهو المنصب الأعلى في مناصب الدولة السيادية، والتقدم لشغله ليس عيبًا ومن يشغله ليس مجرمًا.

العباني أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: شغل هكذا منصب بهذه الخطورة، يجب أن تكون له ضوابط وإشتراطات، لشغل المنصب، وكيفيه الوصول إلى شغله، ولا أقل أن يكون الراغب كفؤًا وقادرًا، وأن يكون الطريق ممهدًا لهؤلاء الأكفاء القادرين”.

وتابع: “وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ونقترح أن يختص رئيس الدولة بـالآتي: شغل منصب القائد الأعلى للجيش وتسمية رئيس الوزراء وعزله، والمصادقة على أعضاء الوزارة وحل مجلس النواب والمجالس المحلية حلًا رئاسيًا، والدعوة لانتخابات جديدة، خلال المدد الزمنية المحددة لتلك المجالس، وفقًا لما يحدده القانون”.

وأردف: “حل مجلس النواب حلًا وزاريًا، أو في حالة ما إذا أصبح انعقاد المجلس في حكم المستحيل، والدعوة لانتخابات مبكرة، وفقًا لما يحدده القانون، وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة العُليا من بين القضاة الذين تختارهم الجمعيات العمومية للمحاكم، بناء على اقتراح البرلمان وتعيين رؤساء الهيئات المستقلة، بناءً على اقتراح الحكومة وموافقة البرلمان وتعيين السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بإقتراح من الحكومة”.‎

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية