13 حزبًا وتكتلًا سياسيًا يعلنون تأييدهم لمخرجات لجنة “5+5” وتجميد كافة الاتفاقيات العسكرية الأجنبية

ليبيا – أشاد 13 حزبًا وتكتلًا سياسيًا في بيان لهم بالمواقف الوطنية للجنة العسكرية “5+5” ، مثمنين دورها في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي.

الأحزاب والتكتلات السياسية أعلنت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه تأييدها عما صدر عن اللجنة العسكرية في اجتماعها بمدينة سرت يوم السبت الماضي الموافق 14 أغسطس الجاري، والقاضي بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا، وخاصة مع تركيا وروسيا، ومطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإتمام خروج المرتزقة وكل القوات العسكرية الأجنبية، وبضرورة إقرار القاعدة الدستورية، وتحذيرها من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات.

وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية على ضرورة حل المليشيات والتشكيلات المسلحة وإعادة النظر في تبعية الكتائب والكيانات العسكرية التي نصّت عليها اللجنة العسكرية المشتركة ونقلها إلى رئاسة الأركان في مؤسسة عسكرية موحدة، وعدم منحها ذمة مالية مستقلة، منوهةً إلى أن هذا المطلب الشعبي يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2075 ومخرجات برلين 2.

وطالبت بضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، محذرة أية جهة رسمية أو سياسية من التخاذل أو الاعتراض على ذلك.

الأحزاب والتكتلات شددت على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021م، مطالبةً بسرعة إنجاز مخرجات اللجنة العسكرية وتلبية رغبة الشعب الليبي وتحقيق السيادة الوطنية.

الموقعون :

الحزب المدني الديموقراطي

تحالف القوى الوطنية

الحزب الوطني الوسطي

تكتل إحياء ليبيا

تكتل الإرادة الوطنية

التكتل الوطني للبناء الديموقراطي

الحراك الوطني الليبي

حزب شباب الغد

حراك ليبيا تنتخب رئيسها

تيار شباب الوسط

حراك من أجل 24 ديسمبر

الاتحاد النسائي درنة وضواحيها

الشبكة الليبية للدعم وتمكين المرأة

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