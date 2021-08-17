مكافحة الأمراض: 2276 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2276 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا منها 1894 إصابة جديدة و382 حالة مخالطة من إجمالي 8807 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت ( 25.8 %)

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية تسجيل ( 1387 ) حالة شفاء فيما توفيت ( 23 ) حالة.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي إصابات كورونا في ليبيا بلغ 286894حالة منها الحالات النشطة : 74387 والمتعافين : 208551 والٍوفيات : 3956 حالة.