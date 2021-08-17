إدارة الشؤون الطبية تضع خطة لتنظيم وضبط الأنشطة الصحية بالقطاع الخاص

ليبيا – في إطار دمج وتوحيد مؤسسات الدولة، اجتمع وفد من إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة مع رؤساء أقسام القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية؛ وذلك لوضع آلية لتنظيم وضبط الأنشطة الصحية في القطاع الخاص.

وعقب الاجتماع التقى الوفد مع علي الزناتى وزير الصحة، وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة، وذلك لعرض ومناقشة مخرجات الاجتماع، والذي تمثلت في الاتفاق على توحيد وتنظيم البيانات والضوابط داخل الأنشطة الصحية، وذلك من خلال تفعيل منظومة موحدة لجميع أقسام القطاع الخاص في ليبيا.

وشدد الزناتي على ضرورة التواصل وربط كافة المناطق الصحية في ليبيا.

يذكر أن الوفد مكون من موسى السويسي مدير مساعد لإدارة الشؤون الطبية، وأيمن الصيد رئيس قسم القطاع الخاص، وطارق الجائر رئيس قسم المناطق.

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