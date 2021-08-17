هيئة المعلومات تعلن البدء في تفعيل مشروعات متوقفة منذ 2009

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أكد، رئيس هيئة المعلومات، عبدالباسط الباعور، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة ستبدأ فعليًا في تفعيل مشروع التقرير الوطني السادس للتنمية البشرية، وكذلك مشروع البنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية، والذي توقف العمل بها منذ العام 2009.

جاء ذلك، وفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وذكر المكتب، أن الدبيبة شارك اليوم، الهيئة العامة للمعلومات، تفعيل عدد من المشروعات المنفذة من قبلها، وذلك بحضور وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه وأمين مجلس التخطيط الوطني وعدد من المهتمين بهذا المجال.

ونقل المكتب، عن الدبيبة تأكيده على ضرورة البدء الفعلي في المشاريع التقنية اللازمة للدولة، وكذلك ضرورة تحديث القانون رقم 4 لسنة 1993 المنظم لقطاع المعلومات.

وأوضح المكتب، أن الدبيبة أصدر تعليماته للعمل على تقديم مقترح قانون جديد.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أن الهيئة قدمت عددًا من العروض الضوئية المتعلقة بالمشاريع المزمع تفعيلها وبفتح باب النقاش الفني مع المختصين والمهتمين.