الدبيبة يجتمع مع مدير صندوق إعمار بنغازي ودرنة

أخبار ليبيا24

التقى، رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، في العاصمة طرابلس، مع مدير صندوق إعمار بنغازي ودرنة، علي عبدالحفيظ بحيري، وذلك بحضور وزير المواصلات السيد محمد الشهوبي.

وعرض بحيري، خلال اللقاء، خطة العمل التي سيعمل وفقها، وكذلك المخصصات المالية اللازمة للعمل، التي جرى اعتمادها من قبل الدبيبة وأذن له بمباشرة العمل وسرعة الإنجاز.

وخصص مجلس الوزراء مليار ونصف دينار ليبي، لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينتي بنغازي ودرنة، بما يحقق الأهداف التنموية ويعالج الأضرار بالمباني والبنى التحتية.