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الجيش يرسل شحنات من الأمصال المضادة للسعات العقارب إلى الجنوب

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، القيادة باشرت في تسيير جسر جوي لتقديم المُساعدات الطبية ونقل شحنات (مصل العقارب) إلى مدن ومناطق جنوب ليبيا.

وأوضح المكتب، أن نقل الشحنات جاء بتعليماتٍ من، القائد العام للقوات المسلحة، المُشير خليفة حفتر.

ويعاني الجنوب الليبي،  من تزايد أعداد الوفيات نتيجة للسعات العقارب، في ظل وجود شح للأمصال المضادة للسعات العقارب ولدغات الأفاعي في المستشفيات العامة والمراكز الصحية.

ونظمت، بالجنوب الأيام الماضية، وقفة احتجاجية للأهالي، مطالبين وزارة الصحة بتوفير الأمصال المضادة، حيث ندد  المحتجين بزيادة أعداد الوفيات نتيجة لسعات العقارب، والتي بلغت أكثر من 40 ضحية، وذلك نتيجة عدم توفر المضادات.

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  • أطلقوا الصقور فالصحراء ـ الأن التوازن الطبيعي مهم ـ الله خلق كل شيء بميزان حتى في الطبيعة ـولكن للأسف معظم البشر مفسدين .. وللاسف الخليجيين يصطادوا في الطيور البرية والحيوانات البرية ويضعونها في اقفاص ـ وهي مهمتها الحفاظ على الانسان والتوازن الطبيعي في الأرض.

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