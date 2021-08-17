«النهر الصناعي»: إتمام صيانة «محطة 211» قرب أوجلة نهاية أغسطس

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي تواصل أعمال صيانة «محطة 211»، الواقعة قرب مدينة أوجلة، وفق الجدول الزمني، متوقعا الانتهاء من أعمال الصيانة نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأشار الجهاز إلى عودة عملية الضخ المائي عبر المسار الشرقي فور انتهاء تلك الأعمال، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي منتصف شهر يوليو الماضي، تعرض المسار إلى عطل فني خلال عملية التشغيل؛ ما تسبب في إهدار مياه تقدر كميتها بأكثر من مترين مكعب.

وفي الثامن من أغسطس الجاري، بدأت أعمال صيانة المسار الشرقي، بعد نقل المعدات اللازمة، وإعداد خطة عمل شملت المــواد الضـرورية والاحتياجات اللوجستية المطلــوبة لتنفيذ تلك الأعمال.

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