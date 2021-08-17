صفاقس تحتضن ندوة حول تنمية الاستثمارات التونسية الليبية

أعلنت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس التونسية تنظيم ندوة افتراضية غدا الأربعاء حول «تنمية الاستثمارات التونسية الليبية».

ويشارك رجال أعمال من تونس وليبيا في الندوة التي تهدف إلى تعزيز دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإرساء الآليات الكفيلة لتحقيق ذلك، وفق بيان الغرفة، نقله موقع «آخر خبر» التونسي.

ويحضر الحدث ممثلون عن الهيئة الليبية العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة إلى جانب وكالة النهوض الاستثمار الخارجي.

وتكشف المؤشرات الصادرة عن معهد الإحصاء بتونس، عودة الحركة التجارية بين تونس وليبيا لمستوياتها العادية، إذ ارتفع التبادل التجاري خلال مارس العام 2021 بنسبة 148% مقارنة بشهر فبراير 2021.

وخلال العام 2021، مثلت تجارة تونس مع ليبيا نسبة 7% من إجمالي تجارتها مع الخارج، فيما بلغ عدد المؤسسات التونسيّة المستثمرة في ليبيا نحو ألف مؤسسة، وقدر عدد التونسيين العاملين في ليبيا بنحو 150 ألف عامل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا