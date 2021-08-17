أحزاب ليبية تشيد ببيان “5+5” وتشدد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية

أصدر عددٌ من الأحزاب والتنظيمات السياسية، بيانا بشأن مخرجات اللجنة العسكرية (5+5)، والمواقف الوطنية التي أظهرتها مؤخرا، وخاصة البيان الأخير لها المتعلق بالمطالبة بتجميد الاتفاقيات العسكرية.

وقال البيان: “تشيد الأحزاب والتنظيمات السياسية الموقّعة على هذا البيان بالمواقف الوطنية للجنة العسكرية «5+5» وتثمن دورها في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وتؤيد ما صدر عنها في اجتماعها بمدينة سرت يوم السبت الموافق 14 أغسطس الجاري والقاضي بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا، ومطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإتمام خروج المرتزقة وكل القوات العسكرية الأجنبية وبضرورة إقرار القاعدة الدستورية، وتحذيرها من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات:.

وأضاف “تؤكد الأحزاب والتنظيمات السياسية على ضرورة حل المليشيات والتشكيلات المسلحة وإعادة النظر في تبعية الكتائب والكيانات العسكرية التي نصّت عليها اللجنة العسكرية المشتركة ونقلها إلى رئاسة الأركان في مؤسسة عسكرية موحدة وعدم منحها ذمة مالية مستقلة”.

واستطرد “الأحزاب والتنظيمات السياسية وهي تؤكد أن هذا المطلب الشعبي الذي يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2075 ومخرجات برلين 2 وتطالب بضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، فإنها تحذّر أية جهة رسمية أو سياسية من التخاذل أو الاعتراض على ذلك، وتؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021م، وتطالب بسرعة إنجاز مخرجات اللجنة العسكرية وتلبية رغبة الشعب الليبي وتحقيق السيادة الوطنية”.

الموقعون

الحزب المدني الديموقراطي

تحالف القوي الوطنية

الحزب الوطني الوسطي

تكتل احياء ليبيا

تكتل الإرادة الوطنية

التكتل الوطني للبناء الديموقراطي

الحراك الوطني الليبي

حزب شباب الغد

حراك ليبيا تنتخب رئيسها

تيار شباب الوسط

حراك من اجل 24 ديسمبر

الاتحاد النسائي درنه وضواحيها

الشبكة الليبية للدعم وتمكين المرأة

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