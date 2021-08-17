فنوش: الجزيرة ترافق “طالبان” للقصر الرئاسي وتتجاهل صرخات “آل مرة” في الدوحة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد المحلل السياسي الليبي، عبد الحكيم فنوش، تغطية قناة الجزيرة القطرية الموالية لتنظيم الإخوان الإرهابي، لأحداث سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، بينما تتجاهل احتجاج قبيلة “آل مرة” في الدوحة.

فنوش قال في تغريدة على موقع حسابه بتويتر “الجزيرة تدخل لقصر الرئاسة ورجليها على رجلين “الملالي” لكنها لا تعرف الطريق لآل مرة في الدوحة”.

تجدر الإشارة إلى أن قناة الجزيرة القطرية تجاهلت أزمة مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة، الذين تظاهروا في قرية أم الزبار غرب الدوحة، للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى التي استثنتهم، رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير، ومحدود عدد السكان .

حيث سيقتصر حق الترشح والتصويت في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أكتوبر المقبل، على القطريين الأصليين، فيما سيحق للقطريين المجنسين المولودين في قطر وكان جدهم حصل على الجنسية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين الترشح أو التصويت.

يشار إلى أن قناة الجزيرة هي الناطق الإعلامي للنظام القطري الداعم للإرهاب، وانطلقت القناة كقناة إخبارية عربية اللغة، سياسية الخطاب، متنوعة في مصادر تمويلها، عالمية الانتشار، وذلك آواخر العام 1996 م بعد استنساخ (bbc) العربية بكل إمكاناتها وكوادرها وحتى مرتكزاتها ومفاهيمها الإعلامية، كشعار الرأي والرأي الأخر الذي يعتقد البعض أنه إنتاج عربي قطري ! بل تم استنساخ البرامج السياسية مع تغيير مسمياتها ونمطية الطرح بما يتناسب مع العقلية العربية .