مفوضية الانتخابات: اليوم سيتم إغلاق سجل الناخبين بالداخل وغدا فتحه في الخارج

علن رئيس المفوضية الوطنية العليا الانتخابات، عماد السائح، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تحديث سجل الناخبين بالداخل، حيث سيتم نهاية اليوم عند الساعة 12 ليلا إغلاق سجل الناخبين في الداخل.

وأكد السائح، خلال مؤتمر صحفي، أنه “يبدأ يوم غد الأربعاء فتح منظومة تسجيل الناخبين في الخارج عند الساعة السادسة مساء ومن المقرر أن تستمر لمدة 30 يوما”.

وبين أنه سيتم في منتصف شهر سبتمبر المقبل تسليم المسجلين بطاقات الناخبين، فيما لا تطلب البطاقات الانتخابية من الجاليات الليبية المسجلة بالخارج، مؤكدا أن عملية التسجيل بالخارج مربوطة بقاعدتي بيانات مصلحة الأحوال المدنية والمفوضية.

وأشار السائح، أنه بمجرد استلام القوانين الانتخابية سيتم استلام طلبات الترشح للناخبين لتنفيذ الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر 2021، مبينا أنه سيتم إعادة النظر في مراحل العمل والجداول الزمنية باعتبار أن المفوضية لم تستلم القوانين بعد.