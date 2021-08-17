ازدياد أعداد المهاجرين بسبب الاستقرار النسبي في ليبيا

تقرير 218

مع حالة الاستقرار النسبي التي تسود المشهد الليبي وتراجع العنف؛ تضاعفت أعداد المهاجرين القاصدين أوروبا، والذين تم اعتراض غالبيتهم، حتى الآن، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وتُشير المنظمة الدولية للهجرة إلى اعتراض 2,257 مهاجرًا في البحر، حتى الآن، ليعودوا أدراجهم إلى ليبيا التي تُمثّل إحدى نقاط المغادرة الرئيسة لعشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة، الذين يطمحون لعبور البحر الأبيض المتوسط؛ أملاً في الوصول إلى الساحل الإيطالي الذي يبعد نحو 300 كيلومتر.

وأرجع المحامي المتخصص في قانون الهجرة، أنور الورفلي، ارتفاع أعداد المهاجرين بشكل خاص إلى انتهاء القتال في ليبيا، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعته الأطراف برعاية أممية في جنيف، ومن ثمّ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

ويضيف الورفلي، في تصريحاتٍ لوكالة “فرانس برس”، أن هذه المعطيات حققت بعض الاستقرار النسبي، والذي، بدوره؛ يُشجّع المهاجرين على العبور، مشيرًا إلى عودة المهربين مجدّدًا ليعزّزوا من عملياتهم بعد توقف لأشهر عديدة جراء الإغلاق الناتج عن جائحة “كورونا”.

وفي الجانب الآخر؛ أحصت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر ولاجئ إلى إيطاليا، في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها حوالي 170%، عن الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وتدور في الكواليس اتهاماتٌ لخفر السواحل الليبي من قبل منظمات حقوقية بإساءة معاملة المهاجرين، وصلت إلى حد اتهامه بإطلاق النار على قوارب المهاجرين، بحسب منظمة “سي ووتش”، كما أن اعتراضهم في البحر، وإعادتهم إلى ليبيا لوضعهم في مراكز احتجاز غير مهيأة؛ أثار المخاوف، وجعل الموانئ الليبية غير مصنّفة غير آمنة عالميًا.

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