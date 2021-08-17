مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون انتخاب رئيس البلاد

استأنف مجلس النواب عقد جلسته بعد تعليقها اليوم الثلاثاء على خلفية مشادة كلامية بين أعضاء المجلس حول قانون انتخاب رئيس البلاد.

ودخل النواب في مشادة كلامية حول إن كان من الضروري التأكيد على أن يكون رئيس الحكومة من إقليم غير إقليم رئيس البلاد.

وعلق أعضاء مجلس النواب جلستهم أمس الاثنين التي خصصت لمناقشة مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب إلى اليوم الثلاثاء.

وأكد رئيس المجلس عقيلة صالح أن المجلس تسلم من الحكومة نسخة جديدة من مشروع الميزانية للعام 2021.

وكان مجلس النواب تسلم في 3 أغسطس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 بقيمة إجمالية بلغت 111,273, 260,670 دينار.