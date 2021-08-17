القطراني يلتقي بمهجري المنطقة الغربية

التقى النائب الاول لرئيس الحكومة المؤقتة، حسين اعطية القطراني صباح اليوم بمقر ديوان الحكومة المؤقتة بمدينة بنغازي اجتماعا مع ممثلي المهجرين من المنطقة الغربية والمقيمين بمدينة بنغازي ومدن الشرق .

واستمع القطراني، إلى شكاوى المهجرين المتعلقة بصعوبة تأمين أساسيات الحياة والعراقيل التي تواجههم من حيث عدم مقدرتهم الوصول الى اوراقهم الثبوتية وحساباتهم المصرفية وغيرها من الاشكاليات الناتجة عن تهجيرهم المفاجئ من بيوتهم واضطرارهم الى اللجوء الى المناطق الاكثر امنا لهم .

ومن جهته أكد نائب الحكومة المؤقتة، على ضرورة العمل وبشكل جدي مع وزير الدولة لشؤون المهجرين ووزارة الشؤون الاجتماعية وكل الجهات ذات العلاقة لغرض حلحلة هذه الاشكاليات وبشكل عاجل.