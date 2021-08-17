أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي استمرار توقف ضخ المياه من منظومة الحساونة سهل جفارة وذلك نتيجة عدم زوال الأسباب التي أدت إلى هذا التوقف الخارج عن سيطرة الجهاز.

وشدد جهاز النهر الصناعي على أنه غير مسؤول عن ما يرد من أي أخبار أو معلومات عبر وسائل الإعلام بهذا الخصوص.

وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أعلن إيقاف ضخ المياه اعتبارا من يوم السبت الماضي على جميع المدن والقرى الواقعة في مسارات منظومة الحساونة سهل الجفارة استجابة لضغوطات تطالب بالإفراج عن المسؤول الأمني السابق عبد الله السنوسي