ليبيا الان

النواب يستكمل مناقشات قانون انتخاب الرئيس من الشعب

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

17 أغسطس، 2021 2:29 م

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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