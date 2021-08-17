مفوضية الانتخابات: اليوم غلق تسجيل الناخبين بالداخل

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل الساعة 11:59 مساء اليوم الثلاثاء، وفتح منظومة تسجيل الناخبين في الخارج غدا الأربعاء.
عن مصدر الخبر
صحيفة الساعة 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
الميهوب: الحكومة والرئاسي مستمران في تعنتهم بشأن تعيين وزير الدفاع وإخراج الأتراك
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
الحكومة تقرر تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الزواج
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
إدارة النهر الصناعي تؤكد استمرار توقف ضخ المياه بمنظومة الحساونة
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
النواب يستكمل مناقشات قانون انتخاب الرئيس من الشعب
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك