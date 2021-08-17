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مفوضية الانتخابات: اليوم غلق تسجيل الناخبين بالداخل

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات غلق منظومة تسجيل الناخبين في الداخل الساعة 11:59 مساء اليوم الثلاثاء، وفتح منظومة تسجيل الناخبين في الخارج غدا الأربعاء.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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