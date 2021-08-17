تسيير جسر جوي لتقديم المُساعدات الطبية إلى مناطق الجنوب

أعلنت القيادة العام للجيش الليبي ،أنها باشرت ،اليوم الثلاثاء ،في تسيير جسر جوي لتقديم المُساعدات الطبية من معدات وأدوية بالإضافة إلى نقل شحنات ( مصل العقارب ) إلى مدن ومناطق جنوب ليبيا .

من جانبه قال مدير هيئة التموين الطبي بفرع فزان عبدالله الوحش إن شحنة 5000 جرعة من مصل العقرب و 66450 جرعة من لقاح فيروس كورونا. ووصلت إلى مخازن الإمدادات الطبية في فرع فزان ، والمعدة للتوزيع على بلديات المنطقة الجنوبية ، بحسب حصص محددة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وطالب الوحش مديري مكاتب الرعاية الصحية في المناطق بالقدوم إلى مخازن المستلزمات الطبية لاستلام مخصصاتهم من “الأمصال” وتخفيف عبء تخزينها على “مبردات جهاز الإمداد الطبي”.

وكان مركز سبها الطبي الجهات المختصة بتوفير الأمصال المضادة للدغات العقرب بأقصى سرعة ممكنة، بعد أن نوه من قبل إلى نفاد الكميات التي تم توفيرها، وأوضح أن الحالات المصابة المتواجدة عليه، في تزايد مستمر، خصوصا حالات الأطفال.

في ما استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في فزان وفاة العديد من الأطفال بمدن ومناطق الجنوب إثر تعرضهم للدغ العقارب، وعدم توفر المصل اللازم لإنقاذهم من سمها.

وأشارت في بيان لها إلى أن ذلك يمثل “مؤشرا خطيرا على وجود خلل ما قد يرتقي لشبهة الجريمة الجنائية جراء التقصير في أداء الواجب، واستمرارا لحالة العبث بأرواح أطفال الجنوب”.