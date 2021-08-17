«الشكري»: كل المناطق الليبية تتستر خلفها جماعات انتهازية تتطلع للسلطة

اعتبر محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب محمد الشكري، أن هناك جماعات في كل المناطق الليبية تتستر خلف مصالح جماعات انتهازية تتطلع إلى السلطة والمال وكراسي الحكم.

وقال «الشكري»، في منشور له عبر فيسبوك، «من يعتقد أن الغرب الليبي على اتفاق تام فهو للأسف لا يرى إلا بعين واحدة يشوبها الغبش، والذي يرى أن الشرق الليبي على رؤية سياسة واحدة فهو لا يرى على الإطلاق».

وأضاف محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب «من يعتقد أن اهلنا بالجنوب يتمايزون عن غرب البلاد وشرقها فهو قاصر عن الإدراك وقراءة الفسيفساء الليبية».

ووصف الحالة الليبية بقوله «هذه بروباغندا تتستر خلفها مصالح جماعات إنتهازية تتطلع الى السلطة والمال وكراسي الحكم وبالتالي تدعو الليبين الى المحاصصة والنسب و النسب المعطلة لدواليب إدارة الدولة في اول منعطف».

ورأى بقوله أن «النقاش والبحث يجب أن يدور فقط عن الآليات الشفافة والفعالة للعملية الديموقراطية القادمة المبنية على رؤى سياسية لمشروعات تتعلق بحسن إدارة توجهات الدولة وحسن إدارة وتوزيع مواردها لخلق الاستقرار والتنمية المنشودتين».