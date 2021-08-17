وزارة الصحة: وصول 200ألف جرعة من لقاح استرازينكا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وصول 200,000 جرعة من لقاح استرازينكا إلى مطار معتيقة الدولي، والتي ستخصص كجرعة ثانية لمتلقي هذا النوع من اللقاح.

وأكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه سيتم البدء في توزيع اللقاح فور الإفراج عن اللقاح من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مشددا على أنه سيتوالى وصول الجرعة الثانية من اللقاحات المختلفة خلال الفترة القريبة القادمة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة أن اللقاحات مقدمة من الدولة اليونانية للمساهمة مع الدولة الليبية في مجابهة جائحة فيروس كورونا مؤكدا أن الوزارة على استعداد تام لتقديم كافة المكانيات لتخطي هذه الجائحة.