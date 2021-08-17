الصديق الكبير يلتقي السفير البريطاني في ختام مهمته في ليبيا

استقبل محافظ ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة نيكولاس هوبتون، لمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وشهد اللقاء، الذي عُقد بمكتب الكبير، مناقشة عديد المسائل المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي، وتبادل وجهات النظر ذات الاهتمام المشترك منها الميزانية وسير المشاريع التنموية ومجابهة جائحة «كورونا» والانتخابات المقبلة، وفق بيان صادر عن المصرف المركزي.

– كارولاين هرندل سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا

وفي الخامس من أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية لدى ليبيا تعيين كارولاين هرندل، سفيرة للملكة المتحدة لدى ليبيا خلفًا للسفير نيكولاس هوبتون. وقالت الوزارة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سوف تتولى هرندل مهام منصبها الجديد في سبتمبر 2021».

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