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دومة: قرار إعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة النفط صحيح لضخ دماء جديدة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب مصباح دومة على قرار وزير النفط بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

دومة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن القرار جاء في الاتجاه الصحيح، لضخ دماء جديدة وإعادة المؤسسة إلى حضن الوطن.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المرض النفسى والكبرياء متاصلان فيك يامعة يابوق فريق الموسئسة الحالى انظف منك ياجاهل يامتخلف

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