دومة: قرار إعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة النفط صحيح لضخ دماء جديدة

ليبيا – علق عضو مجلس النواب مصباح دومة على قرار وزير النفط بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

دومة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن القرار جاء في الاتجاه الصحيح، لضخ دماء جديدة وإعادة المؤسسة إلى حضن الوطن.

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