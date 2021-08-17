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القيادة العامة تُباشر في تسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الطبية إلى مدن الجنوب

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، أنها تباشر في تسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الطبيبة إلى مدن ومناطق الجنوب، بناء على تعليمات المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة: “بتعليماتٍ من القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر؛ القيادة العامة تُباشر في تسيير جسر جوي لتقديم المُساعدات الطبية من معدات وأدوية إلى الجنوب”.

وأضاف البيان “تقوم القيادة العامة خلال الجسر الجوي، بنقل شحنات “مصل العقارب” إلى مدن ومناطق جنوب ليبيا”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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