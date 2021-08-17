13 حزبا وتنظيما سياسيا يطالبون بحل المليشيات

أكد 13 حزبا وتنظيما سياسيا على ضرورة حل المليشيات والتشكيلات المسلحة وإعادة النظر في تبعية الكتائب والكيانات العسكرية التي نصت عليها اللجنة العسكرية المشتركة ونقلها إلى رئاسة الأركان في مؤسسة عسكرية موحدة وعدم منحها ذمة مالية مستقلة.

وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية في بيان مشترك أن هذا مطلب شعبي يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2075 ومخرجات برلين 2 داعية إلى ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية محذرة أيه جهة رسمية أو سياسية من التخاذل أو الاعتراض على ذلك.

وأكد البيان على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021 مطالبة بسرعة إنجاز مخرجات اللجنة العسكرية وتلبية رغبة الشعب الليبي وتحقيق السيادة الوطنية.

وأشاد البيان بالمواقف الوطنية للجنة العسكرية 5+5 وثمن دورها في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي مؤكدة تأييدها لما صدر عنها في اجتماعها بمدينة سرت يوم السبت الماضي والقاضي بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا ومطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإتمام خروج المرتزقة وكل القوات العسكرية الأجنبية وضرورة إقرار القاعدة الدستورية وتحذيرها من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات.

ووقع على البيان الحزب المدني الديمقراطي، تحالف القوى الوطنية، الحزب الوطني الوسطي، تكتل احياء ليبيا، تكتل الإرادة الوطنية، التكتل الوطني للبناء الديمقراطي، الشبكة الليبية للدعم وتمكين المرأة، الحراك الوطني الليبي، حزب شباب الغد، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، تيار شباب الوسط، حراك من أجل 24 ديسمبر والاتحاد النسائي درنة وضواحيها.