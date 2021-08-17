دون الكشف عن الجهة الخاطفة.. القطراني يستقبل الفريطيس في بنغازي

القطراني تقدم بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة بالشكر الجزيل لرئيس حكومة عبدالحميد الدبيبه ولكافة الاجهزة الامنية والضبطية على كل ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة القليلة الماضية والتي اضفت الى إطلاق سراحه وعودته الميمونة إلى أهله وذويه .