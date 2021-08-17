دون الكشف عن الجهة الخاطفة.. القطراني يستقبل الفريطيس في بنغازي

ليبيا – استقبل النائب الاول لرئيس الحكومة حسين القطراني وموظفي الديوان اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة في مدينة بنغازي رضا فرج الفريطيس رئيس ديوان الحكومة بمدينة بنغازي والذي تعرض للإختطاف خلال الاسبوعين الماضيين بمدينة طرابلس.
القطراني تقدم بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة بالشكر الجزيل لرئيس حكومة عبدالحميد الدبيبه ولكافة الاجهزة الامنية والضبطية على كل ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة القليلة الماضية والتي اضفت الى إطلاق سراحه وعودته الميمونة إلى أهله وذويه .
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