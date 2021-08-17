القيادة العامة ترسل قافلة امدادات طبية إلى مدينة سرت

استقبلت مخازن الأدوية ببلدية سرت ،اليوم الثلاثاء ،قافلة امدادات طبية متكونة من ثلاث حاويات ،مقدّمة من القيادة العامة ،تحوي أدوية ومستلزمات طبية ومعدات طبية لاقسام العزل والفلترة وعدد تسوون أسطوانة اوكسجين وعدد كبير من الاسرة الطبية والتحاليل الطبية تكفي لشهور.

وكان في استقبال هذه القافلة عميد البلدية مختار المعدانى واعضاء البلدية واعيان سرت ومدير امن سرت عميد جمال عطاءالله امر الغرفه الامنية المشتركة سرت عميد صالح المغربي وامر التوجية المعنوي سرت عقيد سالم السويدي ومدير عام مجمع عيادات سرت الدكتور هشام حافظ ورئيس قسم الفترة الدكتور جادالله درياق ومدير الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل.

وجرى خلال وصول القافلة الطبية حفل استقبال ألقيت خلاله كلمات عميد البلدية وامر الغرفة ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت وامر التوجية المعنوي قدمو خلالها شكرهم وتقديره للقائد العام للقوات المسلحة والقيادة العامة على هدة المساعدات والدعم المقدم لأهالي سرت والمرافق الصحية للقيام بدورها بمكافحة جائحة فيروس كورونا.