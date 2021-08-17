رواتب السفارات بالخارج ضمن مناقشات الكبير والمنقوش

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، الإجراءات المالية الخاصة بالمساهمات والمنظمات الدولية ورواتب السفارات بالخارج.

جاء ذلك خلال لقاء الكبير مع المنقوش في مكتبه في العاصمة طرابلس، وفق بيان مقتضب منشور على حساب المصرف بموقع «تويتر».

– المنقوش تعرض على النائب العام إجراءات تنظيم العمل بوزارة الخارجية وتبحث ملف الهجرة

والأربعاء، عرضت المنقوش على النائب العام المستشار الصديق الصور، الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة لتنظيم العمل الدبلوماسي. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الوزير بحث كذلك مع الصور سبل «القضاء على جميع التجاوزات القانونية، وتطبيق القوانين التي تنظم عمل الوزارة، خاصة ما يتعلق بإنهاء عمل السفراء والدبلوماسيين الذين تجاوزت مدة شغلهم للوظائف المكلفين بها في البعثات الليبية بالخارج المدة القانونية، وكذلك الذين بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد».

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