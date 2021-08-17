القطراني يستمع لشكاوي المهجرين من المنطقة الغربية في بنغازي

ليبيا – عقد النائب الاول لرئيس الحكومة حسين القطراني اليوم الثلاثاء بمقر ديوان الحكومة في مدينة بنغازي اجتماعًا مع ممثلي المهجرين من المنطقة الغربية والمقيمين في مدينة بنغازي ومدن الشرق.

القطراني استمع بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إلى شكاوى المهجرين المتعلقة بصعوبة تأمين أساسيات الحياة والعراقيل التي تواجههم من حيث عدم مقدرتهم الوصول إلى أوراقهم الثبوتية وحساباتهم المصرفية، وغيرها من الإشكاليات الناتجة عن تهجيرهم المفاجئ من بيوتهم واضطرارهم إلى اللجوء إلى المناطق الأكثر أمنًا لهم.

ومن جهته، أكد القطراني على ضرورة العمل وبشكل جدي مع وزير الدولة لشؤون المهجرين ووزارة الشؤون الاجتماعية وكل الجهات ذات العلاقة لغرض حلحلة هذه الإشكاليات وبشكل عاجل.

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