الكبير يبحث مع السفير البريطاني الميزانية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون الميزانية وسير المشاريع التنموية ومجابهة جائحة كورونا والإنتخابات القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين اليوم الثلاثاء بمكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير البريطاني في ليبيا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي وتبادل وجهات النظر ذات الإهتمام المشترك منها الميزانية وسير المشاريع التنموية ومجابهة جائحة كورونا والإنتخابات القادمة.