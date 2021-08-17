السايح: جاهزون للاستحقاق الانتخاب، ولا نتعرض لضغوطات

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات جهوزيتها الكاملة لإجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر.

وجاء في بيان المفوضية في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء 17 أغسطس، أن بدء التسجيل للناخبين المقيمين خارج ليبيا سيبدأ يوم الأربعاء 18 أغسطس في تمام السادسة مساء

وقال د. عماد السايح رئيس مجلس المفوضية أن عملية التسجيل بالخارج تتم عن طريق الدردشة المباشرة للتأكد من هوية المسجل، مضيفاً إلى أن عملية التصويت الإلكتروني تحتاج بنية تحتية أفضل وأكثر كفاءة من تلك المتوفرة حاليا.

وأضاف السايح أن اجتماع روما تناول العديد من التفاصيل الفنية المتعلقة بقانون الانتخاب والتي سيتم تضمينها في العملية الانتخابية المقبلة، مؤكداً أن المفوضية لا تتعرض لأي نوع من الضغوطات سواء من الداخل أو الخارج.

وذكر السايح أن حكومة الوحدة الوطنية وفرت للمفوضية ميزانية تبلغ 43 مليون دينار تضاف إلى 50 مليون دينار وفرتها حكومة الوفاق سابقاً.

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