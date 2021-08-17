الليبية للاستثمار: خطة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني

قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود بأن لدى إدارته خطة استراتيجية بها ثلاث مسارات أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

رئيس المؤسسة أضاف خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها الحكومة حول دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية في النهوض بالاقتصاد المحلي بأن المسار الأول من الخطة يهدف لاستكمال المشاريع المتوقفة منذ عام 201‪1 مشددا بأن هذه الخطوة ذات منفعة اقتصادية واجتماعية وتطور التعاون بين المؤسسة والحكومة

علي محمود أشار إلى أن المسار الثاني سيرتكز العمل فيه على استقطاب شركاء أجانب جدد وعودة الشركات الأجنبية العاملة في السابق للسوق الداخلية ويهدف المسار الثالث لتقديم الدعم الفني للحكومة عن طريق المستشارين الدوليين المتعاقد معهم.

وحضر الندوة التي أقيمت في طرابلس مساء الاثنين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وعدد من الوزراء ومدراء المؤسسات والمصارف.

بدوره نقل المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات الحكومة تصريح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي قال بأن عدد كبير من الشباب الليبيين عاطلون عن العمل وأن السوق الليبية تعاني من جفاف إلى تردي مستوى الخدمات وأن أجهزة التطوير في الدولة الليبية عملت على مدار 10 سنوات دون إحداث أي أثر.

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