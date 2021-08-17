ليبيا ومالطا تبحثان تسهيل منح التأشيرات وفتح المجال الجوي

بحثت ليبيا ومالطا تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في زيارة مالطا ، بالإضافة إلى أهمية الإسراع بفتح المجال الجوي بين البلدين من خلال تبادل رحلات الطيران .

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء وسفير مالطا المعتمد لدى ليبيا تشارلز صليبا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

وجرى خلال هذا اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيت أوضحت وزيرة الخارجية أن الأوضاع في ليبيا تسير للأفضل، خاصة مع وجود حكومة وطنية واحدة تمثل كل الليبيين وتعمل لصالحهم، وفقا لما تقتضيه المرحلة وصولا لإجراء الانتخابات القادمة المقرر تنظيمها في 24 من شهر ديسمبر القادم.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك تواصل مستمر مع وزير الخارجية المالطي، لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التعاون في مختلف المجالات باعتبار مالطا شريك اقتصادي مهم لليبيا.

وعبر سفير مالطا عن استعداد بلاده لتقديم كافة أنواع المساعدة لانجاح الاستحقاق الانتخابي.