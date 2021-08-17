سفير بنغلاديش يقدم لوزيرة الخارجية نسخة من أوراق اعتماده

قدم السفير البنغلاديشي الجديد شميم الزمان نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش لدى استقبالها له بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الثلاثاء.

وأعرب سفير بنغلاديش عن تطلع بلاده وحرصها على مزيد تطوير العلاقات والتعاون مع ليبيا في شتى المجالات، مؤكداً على أن هناك فرص كبيرة للتعاون وخصوصاً في مجال الزراعة، وغيره من المجالات بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وفي إطار تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وجه السفير دعوة لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي لزيارة بنغلاديش في أقرب وقت.

وأعربت وزيرة الخارجية عن تمنياتها للسفير بطيب الإقامة على الأراضي الليبية، مؤكدةً على أنه سيجد كل تعاون من وزارة الخارجية، لمساعدته في أداء مهامه.