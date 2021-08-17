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امغيب: إصدار قانون انتخاب الرئيس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

17 August, 2021

أعلن عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن المجلس أصدر اليوم الاثنين قانون انتخاب الرئيس من الشعب.

وبين امغيب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه جرى عرض مشروع القانون للتصويت مادة مادة وليس كحزمة واحدة موضحا أن بعض المواد تمت الموافقة عليها بالأغلبية والبعض الآخر كان بالإجماع.

وأشار امغيب إلى أن أكثر المواد التي كانت مثار جدل هي شروط الترشح لمنصب الرئيس وصلاحيات الرئيس.

ولفت امغيب إلى تعليق جلسة البلالمان حتى الاسبوع القادم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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