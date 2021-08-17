ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 August, 2021

قال وزير النفط والغاز، محمد عون ،الثلاثاء ، إن ليبيا تنتج قرابة المليون وثلاثمائة ألف برميل يوميا، وتهدف للوصول بالإنتاج إلى مليون وخمسمائة ألف بحلول نهاية العام الحالي.

عون، في مقابلة مع صحيفة بلومبيرغ الأمريكية، أوضح أن ذلك يعتمد على موافقة مجلس النواب على تعديلات الميزانية لعام ألفين وواحد وعشرين، مشيرا إلى أنه في حال لم تتم الموافقة على الميزانية، فسيكون هناك تأثير وصعوبات كبيرة في الحفاظ على معدلات إنتاج النفط في ليبيا.