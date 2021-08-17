«الكبير» يبحث مع «المنقوش» مرتبات السفارات بالخارج

التقى الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، لبحث التعاون والتنسيق بين المصرف والووزارة.

وحسب بيان نشرته صفحة مصرف ليبيا المركزي عبر حسابها الرسمي بفيسبوك: «يأتي اللقاء في اطار التعاون والتنسيق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الخارجية فيما يتعلق بمعالجة الإجراءات المالية الخاصة بالمساهمات والمنظمات الدولية ومرتبات السفارات بالخارج».

ومن جانب آخر، استقبل محافظ ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة المتحدة نيكولاس هوبتون، بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وحسب بيان نشرته صفحة مصرف ليبيا المركزي عبر حسابها الرسمي بفيسبوك: «فقد شهد اللقاء، الذي عُقد بمكتب الكبير، مناقشة عديد المسائل المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي».

كما تناول الطرفان تبادل وجهات النظر ذات الاهتمام المشترك منها الميزانية، وسير المشاريع التنموية ومجابهة جائحة «كورونا» والانتخابات المقبلة.