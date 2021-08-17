قضية أموال المعتصم القذافي تعود إلى الواجهة من جديد

عادت قضية أموال المعتصم القذافي المجمّدة في بنك فاليتا المالطي مجدداً إلى الواجهة بعد أن نشرت مجلة مالطا توداي تصريحات لمصمم الأزياء الليبي وصديق المعتصم القذافي نبيل يونس، والذي ذكر أن المعتصم القذافي تزوج من عارضة أزياء هولندية تدعى ليزا فان جوينجا عام 2011 في مدينة سرت.

وفيما يحاول الادعاء العام الليبي تحصيل الأموال التي تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو، لاحتمالية أن تكون ملكاً لخزينة الدولة الليبية، يسعى محامي عائلة القذافي شاريلوس أوكونوموبولوس لإثبات زواج المعتصم من العارضة الهولندية والتي رزقت منه بطفل يبلغ من العمر 10 أعوام.

يذكر أن الورثة الشرعيين للمعتصم القذافي هم والدته صفية فركاش، والتي تخلت عن حصتها من الإرث لحفيدها، إضافة إلى ولده من العارضة الهولندية في حال ثبت زواجه منها رسمياً.

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