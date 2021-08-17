جويلي: أرفض بشدة طلب لجنة “5+5” بتجميد الاتفاقيات مع تركيا

أعلن ما يعرف بـ”آمر المنطقة العسكرية الغربية” التابعة للميليشيات، أسامة جويلي رفضه الذي وصفه بـ”القاطع” لرسائل اللجنة العسكرية “5+5” الموجهة إلى مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وقال جويلي، في بيان له، «أن اللجنة العسكرية تجاوزت حدود اختصاصها بالإشارة إلى ضرورة تعيين وزير الدفاع، لافتا إلى أن ذلك من اختصاص المجلس الرئاسي والحكومة بعد اعتماد مجلس النواب، وأيضا مخاطبتها البعثة الأممية بضرورة الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ75، وهو أيضا ليس من اختصاصها».

وعبر ايضا عن رفضه الشديد طلب اللجنة العسكرية من المجلس الرئاسي والحكومة تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها حكومة الوفاق المنصرمة مع تركيا، قائلا: “نذكرهم بأن الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب من الحكومة الشرعية لصد العدوان الذي كان يستهدف الدول المدنية”.

وتابع: “أن اللجنة العسكرية لا علاقة لها بإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية التي شكلتها حكومة الوفاق السابقة”، مختتما بقوله “أن اللجنة تجاهلت عن طلبها تعيين وزير دفاع أن هناك طرفا يرفض بتشكيل معلن الحكم المدني فهل ستكون سلطة وزير الدفاع على الغرب فقط؟”.

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