ليبيا الان

جويلي: أرفض بشدة طلب لجنة “5+5” بتجميد الاتفاقيات مع تركيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلن ما يعرف بـ”آمر المنطقة العسكرية الغربية” التابعة للميليشيات، أسامة جويلي رفضه الذي وصفه بـ”القاطع” لرسائل اللجنة العسكرية “5+5” الموجهة إلى مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وقال جويلي، في بيان له، «أن اللجنة العسكرية تجاوزت حدود اختصاصها بالإشارة إلى ضرورة تعيين وزير الدفاع، لافتا إلى أن ذلك من اختصاص المجلس الرئاسي والحكومة بعد اعتماد مجلس النواب، وأيضا مخاطبتها البعثة الأممية بضرورة الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ75، وهو أيضا ليس من اختصاصها».

وعبر ايضا عن رفضه الشديد طلب اللجنة العسكرية من المجلس الرئاسي والحكومة تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها حكومة الوفاق المنصرمة مع تركيا، قائلا: “نذكرهم بأن الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب من الحكومة الشرعية لصد العدوان الذي كان يستهدف الدول المدنية”.

وتابع: “أن اللجنة العسكرية لا علاقة لها بإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية التي شكلتها حكومة الوفاق السابقة”، مختتما بقوله “أن اللجنة تجاهلت عن طلبها تعيين وزير دفاع أن هناك طرفا يرفض بتشكيل معلن الحكم المدني فهل ستكون سلطة وزير الدفاع على الغرب فقط؟”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • طز فيك وفى امثالك من حريم السلطان فمن يستقوى باللحتلال خسران انظر الى من استقوا باحتلال الناتو فى افغانستان فروا امام طالبان التى طالبت برحيل الاحتلال فوجدت دعما شعبيا كبيرا حتى من الجيش الافغانى فالتزعة الوطنية قوية عند الشرفاء بينما الاخوانى خائن لوطنه وشاذا ولا يقيم لهم الشعب وزنا

    رد

  • انتم شواذ المجتمع الليبى تعيشون تحت اقدام المحتل التركى وسيدوس عليكم باقدامه كما فعل مع خوان مصر فالخائن يحتقره الجميع وليبيا ليست للبيع ياجرابيع فليس عندكم اى دم عندما تسمعوا المعتوه وهو يقول ان ليبيا ارث عثمانى .
    وعندما يظهر امام خريطة ليبيا يعد الاتراك يامتناك بالسيطرة عليها ونهب قوت الشعب ياكلب ولكن اسود الجيش الوطنى لقتوا جرذان العبط درسا قاسيا يوم 6/6 عند سرت ووصلت الرسالة للمعتوه بان النفط بعيد عن شنبه لوجود اسود من خير اجناد الارض

    رد