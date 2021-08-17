السفير البنغلاديشي يوجه دعوة لـ«المنقوش» لزيارة بلاده

قدم السفير البنغلاديشي الجديد شميم الزمان، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى ليبيا لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش لدى استقبالها له بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

ونقل السفير البنغلاديشي تحيات رئيس جمهورية بنغلاديش للمجلس الرئاسي، وتحيات رئيس الوزراء، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى تحيات وزير الخارجية.

وعبر عن تطلع بلاده وحرصها على مزيد تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، مؤكداً أن هناك فرصا كبيرة للتعاون وخصوصاً في مجال الزراعة، وغيره من المجالات.

وفي إطار تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وجه السفير دعوة لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي لزيارة بنغلاديش في اقرب وقت.