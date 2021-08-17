ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

17 August, 2021

وافق مجلس النواب ،اليوم الثلاثاء ،على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب الليبي، وقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية للصياغة النهائية قبل طرحه على الأعضاء للتصويت استعدادًا لإصداره.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق على استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل ،مشيرا أن البند المتعلق بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب «لا خلاف عليه» بين الأعضاء، مشيرًا إلى أن القانون لم يصدر بعد في صيغته النهائية.

وأضاف بليحق أن المجلس عمَّم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 «المُعدل مرة أخرى من قبل الحكومة» على أعضاء المجلس بعد أن أُحيل للمجلس، أمس الإثنين.